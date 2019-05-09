موقف بطولي لمواطن سعودي (صورة)

ووفقا لصحيفة "تواصل"، ساعد العمري، رجال الأمن في القبض على عدد من العمالة المخالفة لنظام الإقامة، وتقوم بترويج المواد المخدرة.
وأشاد أمير الباحة بما قام به المواطن من "جهود مشرفة لمساعدة رجال الأمن في تعزيز الأمن والأمان، والقبض على من يقوم بالإضرار بأمن هذه البلاد المباركة".
وأعرب حسام بن سعود عن اعتزازه بالشباب السعودي المخلص الوفي، ووقوفهم مع رجال الأمن ضد كل من يسيء إلى المملكة.
من جهته، توجه العمري بالشكر لأمير الباحة على هذه "اللفتة الأبوية الحانية"، وعلى ما حظي به من تكريم.
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