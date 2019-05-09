بتكلفة 18 مليار دولار... قطر تفتتح أول خط لمترو الأنفاق (فيديو+صور)

وأعلنت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية انطلاق التشغيل المبدئي لجنوب "الخط الأحمر" من مترو الدوحة والذي يمتد من محطة "القصار" إلى محطة "الوكرة".
وتتألف شبكة مترو الدوحة من الخط الأحمر، والخط الأخضر، والخط الذهبي، وتشمل 37 محطة من المفترض أن ينتهي العمل بها في 2020.
وتضمن التشغيل المبدئي 13 محطة في "الخط الأحمر" من أصل 18، ويعمل خلال أيام الأسبوع من الأحد حتى الخميس.
ويمتد الخط الأحمر من استاد "الوكرة" إلى استاد "لوسيل"، المقرر استضافتهما مباريات كأس العالم.
وتتوفر بطاقات رحلات مترو الدوحة في المجمعات الاستهلاكية، بقيمة ريالين للدرجة الاقتصادية و10 ريالات للدرجة الذهبية للرحلة الواحدة، أما سعر تذكرة الاستخدام اليومي، فهي 6 ريالات للدرجة السياحية و30 ريالا للدرجة الذهبية.
ووفقا لوصف هيئة السكك الحديدية في قطر، يعد "مترو الدوحة" من أكبر المشاريع الهندسية في العالم، وتبلغ تكلفته 18 مليار دولار.
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