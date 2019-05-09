البيت الأبيض: ترامب يمدد العقوبات على سوريا

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في رسالة ترامب للكونغرس: "أن الحرب الوحشية التي شنها النظام ضد الشعب السوري الذي يطالب بالحرية وتشكيل حكومة تمثيلية، لا تهدد الشعب السوري نفسه فحسب، ولكنها تؤدي أيضا إلى عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها".

© REUTERS / Francois Lenoir

وأضاف ترامب: "بأن تصرفات وسياسات النظام السوري، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، ودعم المنظمات الإرهابية وخلق عقبات أمام الأداء الفعال للحكومة اللبنانية، ومواصلة المساهمة في نمو التطرف والطائفية، وتشكل أيضا تهديدا شديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي".

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وتبحث تسوية الأزمة السورية في منصتي أستانا وجنيف، كما استضافت مدينة "سوتشي" الساحلية الروسية، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، والذي أصبح الأول منذ بداية الصراع بجمعه مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة. واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية.