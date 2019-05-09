الجيش اليمني: 12 قتيلا من الحوثيين بمواجهات شمال الضالع

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" بأن "مواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الحوثيين التسلل باتجاه مواقع الجيش في نقيل الشيم غرب منطقة مريس شمال الضالع". © AP Photo / Hani Mohammed وأكد "إحباط قوات الجيش محاولة الحوثيين واجبارهم على التراجع بعد مصرع 12 من عناصرهم، وجرح آخرين". وأشار إلى "أسر عنصرين من الحوثيين خلال المواجهات، واستعادة كميات من الأسلحة والذخيرة المتنوعة". من جهة ثانية، ذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على"تويتر"، أن مقاتلي الجماعة كسروا زحفا للجيش في مديرية الأزارق جنوب غربي الضالع. وأضاف أن "أنصار الله" أوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوف الجيش خلال التصدي لزحفه.

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