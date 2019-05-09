الإمارات تكشف حقيقة إضراب الناشط أحمد منصور عن الطعام

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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأربعاء 8 مايو / آيار، إن السلطات الإماراتية، أكدته أنه يتم تقديم الوجبات الغذائية له بانتظام، وفقا لجدول الوجبات اليومية الخاصة بالنزلاء، مشيرة إلى أنه يخضع بشكل دوري للفحوصات الطبية اللازمة ويتمتع بصحة جيدة.

وبحسب (وام)، فإن أسرة أحمد منصور، تقوم بزيارته بصفة دورية وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية، مشيرة إلى أن آخر زيارتين لذويه كانتا في شهر أبريل 2019.

وأصدرت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بيانا فندت فيه كافة الادعاءات والمزاعم المتعلقة بالقضية، وقالت إنها مزاعم لا أساس لها من الصحة دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها بهدف تشويه وتزوير الحقائق.

وأكد البيان على التزام دولة الإمارات باحترام مبادئ حقوق الإنسان المكفولة بموجب الدستور وتشريعاتها الوطنية وبما يتوافق مع التزاماتها الدولية، وحماية حقوق الإنسان بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.