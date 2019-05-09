3 دول تدفع مليارات الدولارات لإنقاذ دولة خليجية من أزمة مالية

قالت وكالة "رويترز" إن حكومة البحرين، أصدرت، اليوم الأربعاء 8 مايو / آيار، بيانا، قالت فيه إن المملكة تلقت 2.3 مليار دولار في 2018 وتتوقع تلقي 2.28 مليار دولار أخرى في 2019 بموجب الاتفاق مع حلفائها الخليجيين.

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وبحسب بيان الحكومة، فإن المنامة تسعى لخفض عجز الموازنة من 6.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 إلى 3.4 بالمئة في 2019، على أن ينخفض إلى 2.1 في المئة في 2020.

ومن المقرر أن تحصل البحرين على مدفوعات أخرى بقيمة 1.76 مليار دولار في 2020، و1.85 مليار في 2021، و1.42 مليار في 2022، و650 مليونا في 2023.

واتفقت السعودية والكويت والإمارات، العام الماضي على تقديم عشرة مليارات دولار إلى البحرين لدعم احتياجاتها التمويلية.

وتعكف البحرين على تنفيذ برنامج مالي يهدف إلى القضاء على عجز ميزانيتها بحلول 2022.