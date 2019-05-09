الإعلان عن #وظائف شاغرة بـ #تعليم_الدوادمي

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، عن توفر وظائف شاغرة بمسمّى حراس ومستخدمين ومستخدمات بالإدارة والمدارس التابعة لها، والمدارس التابعة لمكاتب التعليم في كلٍّ من الجمش، البجادية، نفي السر على لائحة المستخدمين مرتبة 31 وبند الأجور فئة (أ).

واشترطت إدارة تعليم الدوادمي، في المتقدم لهذه الوظائف، أن يكون سعوديًّا ومتزوّجًا ولا يقلّ عمره عن 35 عامًا لحراسة مدارس البنات، وأن لا يكون مكمّلًا لعمر 18 عامًا للمستخدمين والمستخدمات، و25 عامًا لحراس مدارس البنين.

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ومن ضمن الشروط، أن يكون المتقدّم ساكنًا بمقرّ الوظيفة المعلن عنها، مع إرفاق ما يثبت ذلك، وأن يجيد القراءة والكتابة، ولا يزيد مؤهله عن الثانوية العامة، وأن لا يكون مُسجّلًا في برنامج الخدمة المدنية «ساعد».

واشترطت إدارة تعليم الدوادمي، أيضًا، أن لا يكون المتقدم حاصلًا على راتب تقاعدي أو تأمينات، وأن لا يكون له سوابق لدى الجهات الأمنية، أو حكم عليه بقضية مخلة بالشرف، وأن يجتاز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

من جانبه، أكّد مدير إدارة الموارد البشرية في تعليم الدوادمي، مناور بن عبدالله الروقي، على من يرغب التقدم لتلك الوظائف التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للإدارة خلال الفترة من يوم الأحد 12/5/2019، وحتى 29 من الشهر ذاته.