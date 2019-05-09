كلية_فهد_الأمنية: بدء القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين

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الخليج - واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية؛ فتح باب القبول لحملة شهادة البكالوريوس للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49) بكلية الملك فهد الأمنية؛ للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية على النحو الآتي:
أولًا: شروط القبول:
1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
2- ألا يزيد سن المتقدم عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم على (30) سنة.
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