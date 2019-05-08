شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تعمل على تطوير هاتف «بيكسل» قابل للطي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة “جوجل” أنها تجري بالفعل تجاربَ على نماذج أولية لهاتف قابل للطي، إلى جانب اختبارها شاشات قابلة للطي منذ فترة طويلة، لكن عدم توقع وجود نسخة قابلة للطي من هواتف بيكسل الرائدة أو هواتف Pixel 3A الأقل تكلفة في أي وقت قريب.

ولا يعد اختبار “جوجل” للهواتف القابلة للطي مفاجأة؛ إذ كشفت الشركة عن دعمها بشكل مدمج للشاشات القابلة للطي ضمن نظامها لتشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد في شهر نوفمبر الماضي، وذلك قبل أن تكشف سامسونغ رسمياً في الشهر نفسه عن هاتفها القابل للطي Galaxy Fold.

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وظهرت في شهر مارس تقارير حول حصول “جوجل” على براءة اختراع تتعلق بتكنولوجيا الهواتف القابلة للطي عبر تصميم يشبه الصدفة، مما يؤكد أن الشركة تختبر أنواعاً مختلفة من التصميم في قسم النماذج الأولية الخاص بها.

وتأتي تجربة جوجل للهواتف القابلة للطي في الوقت الذي تكافح فيه شركات تصنيع الهواتف في جميع المجالات مع ارتفاع أسعار الهواتف المتميزة.

وكانت “جوجل”، ذكرت في الأسبوع الماضي، أن “مبيعات هواتف بيكسل أقل هذا العام من العام الماضي بسبب الضغوط في سوق الهواتف الذكية المتميزة”.

ويشعر خصوم “جوجل” بالضغوط أيضاً؛ إذ قالت شركة أبل الأسبوع الماضي: إنها باعت عدداً أقل من أجهزة آي فون عاماً بعد عام، بينما تكافح شركة سامسونج مع عائدات الهواتف المخيبة للآمال.