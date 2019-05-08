شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يعلن بدء إيداع دفعة مايو في حسابات «بعض المستفيدين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن برنامج “حساب المواطن”، مساء اليوم الأربعاء، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم فقط دون غيرهم. وقال البرنامج في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في (حساب المواطن)، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله”.

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