شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تستقبل 7 آلاف طلب للاعتكاف خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
بدأت وحدة خدمات المعتكفين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تسجيل المعتكفين الراغبين في قضاء أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك داخل المسجد الحرام.
وبيّن مدير الوحدة عصام بن مرشد الصغير، أن عدد المتقدمين للحصول على التصاريح اللازمة عبر البوابة الإلكترونية تجاوز 7 آلاف متقدم، فيما أصدرت الوحدة نحو 3000 تصريح مع تأمين الخزانات المخصصة للمعتكفين.
وأشار أن تقديم المعتكفين سيكون عبر الموقع ويستمر إلى اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك، وسيتم طباعة تصاريح الاعتكاف بعد الانتهاء من مرحلة التقديم.
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