الان تتابع مادونا تثير التساؤلات بعد ارتدائها النقاب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثارت مغنية البوب الأمريكية الشهيرة مادونا تساؤلات متابعيها في كل مكان بعد ظهورها مرتدية ملابس سوداء ويغطي وجهها نقاب أسود في مطار جون كينيدي بنيويورك. ونشرت صحيفة ذي صن مجموعة من صور مادونا باللباس المحتشم. وارتدت المغنية الشهيرة البالغة من العمر 60 عاما زيا أسود بالكامل يغطي جسمها من رأسها حتى قدميها تتخلله بعض التطريزات الشرقية باللون الأبيض على الأكمام. ويغطي رأس مادونا غطاء أسود بالكامل لا تظهر منه سوى عينيها اللتين غطتهما أيضا بنظارات شمسية.

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