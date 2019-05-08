«حماس» تكشف مفاجأة عن طلب إسرائيلي للتهدئة مع المقاومة

وتابع: "الغرفة المشتركة للمقاومة تجلَّت بوضوح في التصدي للعدوان الأخير، حينما كانت تضع السياسات وتتفق على الرد ووقت البداية والنهاية.. جولة التصعيد الأخيرة كانت ردًا على عدوان الاحتلال واستهدفه للمتظاهرين والمجاهدين، والتلكؤ المستمر في تنفيذ التفاهمات".
وأكد الحية أنَّ سلاح المقاومة لم ولن يكون مطروحًا في يومٍ من الأيام، على طاولة المفاوضات، والمقاومة تطور من أدواتها باستمرار، وواصل قائلًا: "لا أحد ساوم المقاومة على وقف مسيرات العودة، ولا التحكم بأدواتها، ولا نقبل أن يساومنا أحد على ذلك.. إذا بقي الحصار على غزة يمكن أن تتفجر الأمور في أي لحظة".
وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت وحتّى فجر الاثنين، تصعيدًا عسكريًّا حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.
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