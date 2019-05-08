عملية عسكرية لملاحقة خلايا «داعش» شمالي العراق

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي شنت قوات عراقية مشتركة عملية عسكرية واسعة لملاحقة خلايا "داعش"، غربي محافظة صلاح الدين (شمال)، بعد يوم من مقتل 3 مدنيين على يد عناصر التنظيم.

وقال الملازم في شرطة صلاح الدين نعمان الجبوري، في تصريحات لـ"الأناضول"، إن قوات مشتركة من الشرطة والجيش والحشد الشعبي نفذت عملية عسكرية واسعة، جنوب مدينة سامراء غربي محافظة صلاح الدين لملاحقة خلايا تنظيم داعش.

وأضاف أن "العملية العسكرية جاءت بعد يوم واحد على شن عناصر التنظيم هجومًا على منزل في منطقة المزاريع مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح".

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ولفت إلى أن "العملية العسكرية أسفرت عن اعتقال 4 متهمين يعتقد انتمائهم لتنظيم داعش"، دون تفاصيل.

وأعلن العراق، في ديسمبر الماضي، استعادة جميع أراضيه من قبضة "داعش" الذي كان سيطر عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، إثر حملات عسكرية متواصلة بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ولا يزال تنظيم "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.