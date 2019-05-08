تعريف الطفل بفوائد الطعام يجعلة يأكل الضعف "دراسة"

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون من جامعة واشنطن وعلماء جامعة ولاية فلوريدا، أن تغذية الأطفال بطريقة التشجيع تساعدهم على تناول الطعام الصحى.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن الآباء الذين يقدمون الطعام الصحى للأطفال عن طريق التشجيع مثل "لو أكلت الخضراوات تجعلك تجرى أسرع" يجعلهم يتخذون خيارات غذائية صحية بدلاً من تقديم الطعام مرارًا وتكرارًا دون التحدث.

وفي الواقع، كان الأطفال يأكلون ضعف ما يتناولونه من طعام صحي عندما قيل لهم كيف سيفيدهم على عكس ما يتم إعطاؤهم الطعام بدون معلومات سابقة .

وقالت "جين لانيجان" الأستاذة المساعدة في قسم التنمية البشرية بجامعة WSU والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "كل طفل يريد أن يكون أكبر وأسرع وقادرًا على القفز، واستخدام هذه الأنواع من الأمثلة يجعل الطعام أكثر جاذبية للأطفال".وتابعت "لانيجان": "وجدنا أنه بعد شهر واحد، كان الأطفال يأكلون ضعف ما يحصلون عليه من طعام صحى مع التعرض المتكرر للكلمات الإيجابية مقارنة بتقديم الطعام دون كلمات إيجابية".