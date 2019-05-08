الإمارات تتهم قطر ب "تزوير" الوثائق حول زيارة الوفود الأجنبية

اسماء السيد - ابوظبي: أتهمت الإمارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ب "تزوير" الوثائق والتقارير التي قدمتها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي حول زيارة الوفود الأجنبية.

وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تويتر "عانت المرافعة القطرية أمام محكمة العدل الدولية اليوم من ظاهرة تزوير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر للوثائق والتقارير الخاصة بزيارات الوفود الأجنبية، تزوير موثق شمل البرلمان البريطاني. ترقيع الثقوب لا ينقذ من الغرق".

وكانت ابوظبي اتهمت الدوحة الثلاثاء بأنها عرقلت الوصول الى الموقع الذي تقدم عبره طلبات تأشيرات الدخول الى المواطنين القطريين.

وقطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو 2017 على خلفية اتهام الدوحة بتمويل "الإرهاب"، الأمر الذي ترفضه قطر بشدة.

ودخل البلدان منذ أشهر في معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية التابعة للامم المتحدة، والتي كانت أمرت في تموز/يوليو دولة الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين.