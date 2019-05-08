دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا هواوي تقدم أجهزتها الأكثر تفضيلاً بأسعار جديدة في رمضان

أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عروضها الرمضانية المنتظرة لتقدم للمستهلكين أحدث ابتكاراتها وخدماتها بعروض غير مسبوقة.

وتشمل عروض هواوي الترويجية في رمضان عددًا من الأجهزة المفضلة لدى المستهلكين بأسعار جديدة، وتشمل عروضها على هواتف هواوي التي بدأت من 25 أبريل وتستمر حتى 11 مايو، والعروض على الأجهزة اللوحية والحواسيب النقالة التي تستمر حتى 8 يونيو.

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وتقدم عروض هواوي مزيدًا من المفاجآت السعيدة لمالكي أجهزة هواوي الذكية بتقديمها خصومات إضافية على استبدال الشاشات التالفة والغلاف الخلفي في مراكز خدمة هواوي من 21 مايو حتى 4 يونيو.

© layalina هواوي تقدم أجهزتها الأكثر تفضيلاً بأسعار جديدة في رمضان

HUAWEI Mate20 Pro

أطلقت هواوي الهاتف HUAWEI Mate20 Pro وأطلقت عليه هاتف الذكاء الفائق لأنه يتضمن أول مجموعة رقاقات للهواتف النقالة مصنعة بدقة 7 نانومتر في العالم، وهو مزود ببطارية ضخمة بقدرة 4200 مللي أمبير ساعي مع شاحن سريع سوبر تشارج من هواوي باستطاعة 40 واط. يتضمن هذا الهاتف الذكي كاميرا خلفية بدقة 40 ميجابكسل، ويوفر إمكانية التقاط الصور بزاوية تصوير أوسع من خلال عدسة بدقة 20 ميجابكسل من لايكا عريضة زاوية التصوير جدًا، ما يعني أنك لن تضطر إلى إخراج أي شخص من إطار الصورة. يدعم الجهاز أيضاً إمكانية شحن بطاريته لا سلكياً عبر الشاحن اللاسلكي كويك تشارج باستطاعة 15 واط، بالإضافة إلى أنه يتمتع بميزة الشحن اللاسلكي العكسي لشحن بطاريات الأجهزة الأخرى التي تدعم المعيار Qi.

يتوفر الجهاز في متاجر الإلكترونيات الكبرى ومتاجر هواوي ومواقع التجارة الإلكترونية بسعر عرض رمضان البالغ 2699 درهمًا إماراتيًا بدلًا من 2899 درهمًا إماراتيًا.

© layalina هواوي تقدم أجهزتها الأكثر تفضيلاً بأسعار جديدة في رمضان

HUAWEI Nova 4

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يتابع الهاتف الذكي HUAWEI nova 4 تقاليد سلسلة نوفا المميزة بين العلامات التجارية للهواتف الذكية من الفئة المتوسطة بأنه يقدم تقنيات رائعة ومواصفات عالية مقابل سعر متهاود. ويحقق ذلك من خلال مجموة من المواصفات المميزة مثل الشاشة ذات ثقب الكاميرا مع أصغر كاميرا تحت الشاشة في صناعة الهواف الذكية بدقة 25 ميجابكسل والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لالتقاط صور السيلفي والكاميرا الثلاثية بدقة 20 ميجابكسل مع عدسة عريضة زاوية التصوير وسعة تخزين 8 جيجابايت+128 جيجابايت لتوفير تجربة استخدام ترفيهية سلسلة.

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يتوفر الجهاز HUAWEI Nova 4 في متاجر الإلكترونيات الكبرى ومتاجر هواوي ومواقع التجارة الإلكترونية بسعر عرض رمضان البالغ 1599 درهمًا إماراتيًا بدلًا من 1799 درهمًا إماراتيًا.

© layalina هواوي تقدم أجهزتها الأكثر تفضيلاً بأسعار جديدة في رمضان

HUAWEI Matebook X Pro

تقدم الشاشة بلا إطار تقريباً في الحاسوب النقال HUAWEI Matebook X Pro للمستخدمين تجربة جديدة مع شاشة تظهر العالم. وهو أول حاسوب نقال من هواوي مزود بشاشة تبلغ دقتها 3 كي بتقنية LTPS قادرة على إظهار تفاصيل غنية للصورة بألوان زاهية حتى تكاد تندمج في المشاهد عندما تعرض صورًا عالية الدقة أو مشاهدة مقاطع فيديو بدقة 4 كي. ويمكنك الجهاز أيضًا من التجول في نظام التشغيل وتكبير الصورة بسهولة من خلال هذه الشاشة التي تدعم 10 نقاط لمس، وهي مصنوعة من زجاج كورننج جوريلا نقي جداً ومغطاة بطلاء مقاوم للطخات بصمات الأصابع.

يتوفر الجهاز HUAWEI Matebook X في متاجر الإلكترونيات الكبرى ومتاجر هواوي ومواقع التجارة الإلكترونية بسعر عرض رمضان البالغ 6399 درهمًا إماراتيًا بدلًا من 6999 درهمًا إماراتيًا.

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