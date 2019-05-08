رئيس أركان الجيش اللبنانى: الأمن هو دعامة الاستقرار وعصب الاقتصاد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس أركان القوات المسلحة اللبنانية اللواء الركن أمين العرم، أن الأوضاع الأمنية في لبنان مستقرة وتتسم بكونها مضبوطة بشكل تام، مشيرا إلى أن الأمن يمثل الدعامة التي تقوم عليها الأوطان، وعصب الاقتصاد والشريان الذي يمد البلاد بالقوة والنمو.

جاء ذلك في كلمة لرئيس أركان الجيش اللبناني، خلال تفقده اليوم وحدات بالقوات المسلحة (فوج التدخل الرابع بالعاصمة بيروت) مُثنيا على الجهود التي يضطلعون بها في سبيل حفظ الأمن والاستقرار.

وشدد على أن انعدام الأمن يتسبب في تدهور الاقتصاد واهتزاز هيبة الدولة برمتها، مطالبا إلى ضباط وأفراد القوات المسلحة بالبقاء على أهبة الاستعداد "لمواكبة المرحلة الدقيقة والأوضاع الحرجة التي يمر بها لبنان، ومواجهة النوايا العدائية لإسرائيل وأطماعها في ثروات لبنان، ومخططات الإرهاب لبث الفتنة والخراب في النسيج الاجتماعي اللبناني".

وأشار إلى أن تضحيات الضباط والعسكريين، لا سيما الشهداء والجرحى، لا تقاس بالمعايير المادية، لافتا إلى أن حقوقهم مقدسة وستبقى دائما في صلب أولويات قيادة الجيش.

وأثنى رئيس أركان الجيش اللبناني على مستوى التدريب لفوج التدخل الرابع، حيث اطلع على الأنشطة التدريبية التي يجري تنفيذها بهدف رفع مستوى الاحتراف والجهوزية في الوحدات القتالية.