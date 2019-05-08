شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى بشأن سوريا بعد غد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس الأمن الدولي بعد غد /الجمعة/ اجتماعا طارئا مغلقا يبحث فيه الوضع في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، بناء على طلب بلجيكا وألمانيا والكويت، وفق ما أفاد دبلوماسيون مساء اليوم /الأربعاء/.
ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن المصادر القول إن الاجتماع سيعرض الوضع الإنساني في هذه المحافظة التي تشهد منذ نهاية أبريل الماضي تصعيدا للعمليات القتالية.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 150 ألف شخص فروا - في أسبوع - من مناطق يسيطر عليها الإرهابيون في المحافظة.
وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - في وقت سابق - أطراف النزاع على تحييد المدنيين، خصوصا بعدما استهدفت ضربات جوية العديد من المراكز الطبية والمدارس منذ نهاية أبريل.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - أمس - إن "الوضع الإنساني في سوريا دقيق وأي خيار عسكري غير مقبول. نطالب بوقف أعمال العنف وندعم الأمم المتحدة من أجل حل سياسي ضروري".
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