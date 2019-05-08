اخبار الخليج

اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى بشأن سوريا بعد غد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى بشأن سوريا بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس الأمن الدولي بعد غد /الجمعة/ اجتماعا طارئا مغلقا يبحث فيه الوضع في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، بناء على طلب بلجيكا وألمانيا والكويت، وفق ما أفاد دبلوماسيون مساء اليوم /الأربعاء/.


ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن المصادر القول إن الاجتماع سيعرض الوضع الإنساني في هذه المحافظة التي تشهد منذ نهاية أبريل الماضي تصعيدا للعمليات القتالية.

Advertisements


وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 150 ألف شخص فروا - في أسبوع - من مناطق يسيطر عليها الإرهابيون في المحافظة.


وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - في وقت سابق - أطراف النزاع على تحييد المدنيين، خصوصا بعدما استهدفت ضربات جوية العديد من المراكز الطبية والمدارس منذ نهاية أبريل.


وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - أمس - إن "الوضع الإنساني في سوريا دقيق وأي خيار عسكري غير مقبول. نطالب بوقف أعمال العنف وندعم الأمم المتحدة من أجل حل سياسي ضروري".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى بشأن سوريا بعد غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا