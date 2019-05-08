العراق.. إغلاق أكثر من 300 مقر وهمي للحشد الشعبي

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365-

قال مصدر أمني عراقي، الأربعاء، إن أكثر من 300 مقر وهمي تنتحل صفة الحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة) تم إغلاقها خلال الحملة الأمنية الواسعة التي نفذت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال الملازم كاظم عواد، في شرطة بغداد، للأناضول، إن "الحملة الأمنية الخاصة بإغلاق المقار الوهمية للحشد الشعبي اننتهت في بغداد وباقي المحافظات، وأسفرت عن إغلاق 322 مقرا وهميا".

وأوضح عواد، أن "المقار الوهمية كانت تستخدم لأغراض الابتزاز وتجارة المخدرات وكسب المال غير المشروع إلى جانب قضايا غير أخلاقية".

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ولفت إلى أن "أكثر من 100 شخص تم اعتقالهم خلال الحملة".

وتضم قوات الحشد الشعبي، فصائل شيعية مسلحة كانت موجودة سابقا، مثل فيلق بدر، وعصائب الحق، وسرايا السلام، وانضم إليها آلاف من المتطوعين الشيعة، فيما وسعت لاحقا، بضغط أمريكي، لتضم مقاتلين سُنة.

وبدأت الفصائل الشيعية، نشاطها العسكري بعد فتوى علي السيستاني، المرجع الديني "الشيعي" الأعلى في العراق، في الـ13 من حزيران/يونيو 2014، بالجهاد الكفائي، بعد ثلاثة أيام من سيطرة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، على مساحات واسعة من محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) والأنبار (غرب).

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