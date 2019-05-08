عملية عسكرية لملاحقة خلايا "داعش" شمالي العراق

العراق/حسين الأمير/الخليج 365-

شنت قوات عراقية مشتركة عملية عسكرية واسعة لملاحقة خلايا "داعش"، غربي محافظة صلاح الدين (شمال)، بعد يوم من مقتل 3 مدنيين على يد عناصر التنظيم الارهابي.

وقال الملازم في شرطة صلاح الدين نعمان الجبوري، للأناضول، إن "قوات مشتركة من الشرطة والجيش والحشد الشعبي نفذت عملية عسكرية واسعة، جنوب مدينة سامراء غربي محافظة صلاح الدين لملاحقة خلايا تنظيم داعش".

وأوضح الجبوري أن "العملية العسكرية جاءت بعد يوم واحد على شن عناصر التنظيم هجومًا على منزل في منطقة المزاريع مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح".

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ولفت إلى أن "العملية العسكرية أسفرت عن اعتقال 4 متهمين يعتقد انتمائهم لتنظيم داعش"، دون تفاصيل.

وأعلن العراق، كانون الأول/ديسمبر الماضي، استعادة جميع أراضيه من قبضة "داعش" الذي كان سيطر عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، إثر حملات عسكرية متواصلة بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ولا يزال تنظيم "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.