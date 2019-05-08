"سرايا القدس": دخول صاروخ "بدر 3" للخدمة يؤكد تطور التصنيع العسكري للمقاومة

غزة/هداية الصعيدي/الخليج 365

قالت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، الأربعاء، إن دخول صاروخ "بدر 3" الخدمة يؤكد تطور التصنيع العسكري للمقاومة في غزة.

وأضافت السرايا، على لسان الناطق باسمها أبو حمزة، في كلمة متلفزة له، بثتها قناة "فلسطين اليوم" الفضائية: "تطور قدرات التصنيع العسكري، ما كان لولا دعم محور المقاومة، وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية في إيران، التي ما بخلت عنا يوماً في كافة المجالات".

واعتبر أن :"إدخال المقاومة صاروخ بدر 3 للخدمة، -في إشارة للتصعيد الأخير على القطاع- يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على تطور لافت في قدرات التصنيع العسكري في سرايا القدس".

وأوضح :"شهدنا في المعركة إنجازات ميدانية للمقاومة ما كانت لتكون لولا تشكيل الغرفة المشتركة والتواصل القائم بين سرايا القدس وكتائب القسام قبل التصعيد وكذلك التنسيق والعمل المشترك الذي كان بينهما على مستوى الحدث".

وشد أبو حمزة، على أن "استهداف إسرائيل للمنازل السكنية يدل على وحشية العدو وضعفه في مواجهة المقاومة على أرض الميدان".

Advertisements

وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت وحتّى فجر الإثنين، تصعيدًا عسكريًا حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينيا (بينهم 4 سيدات، و2 أجنة، ورضيعتين وطفل)، إصابة 154 مواطنا، بحسب وزارة الصحة.

وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة، بحسب الاعلام العبري.

وفجر الإثنين، سادت حالة من الهدوء الحذر قطاع غزة، عقب الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية وأممية، بحسب قناة "الأقصى".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.