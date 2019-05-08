وصول وفدي حركتي "حماس" و"الجهاد" إلى غزة

غزة/ هداية الصعيدي/ الخليج 365
وصل وفدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، إلى قطاع غزة، مساء الأربعاء، بعد زيارة للقاهرة استمرت أياما، بحسب مصدر فلسطيني.
وقال مصدر فلسطيني مسؤول في معبر "رفح"، للأناضول، فضل عدم كشف اسمه، "وصل وفدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إلى القطاع، قادمين من مصر".
ولم يدل المصدر بأي تفاصيل أخرى.
ووصل الوفدان القاهرة، الخميس الماضي، وأجريا مباحثات مع جهاز المخابرات المصرية حول التفاهمات التي ترعاها القاهرة بخصوص تخفيف الحصار عن قطاع غزة.
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