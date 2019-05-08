ماكرون يجدد دعم فرنسا لحكومة الوفاق الليبية

باريس/ يوسف أوزجان/ الخليج 365

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، دعم بلاده لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، المعترف بها دوليًا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وجدد ماكرون، في بيان صادر عن قصر الإليزيه، دعم بلاده لحكومة الوفاق، متعهّدًا مواصلة التعاون معها لضمان إحلال السلام في ليبيا، تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما تطرق الزعيمان، إلى أهمية توسيع وتعميق الحوار مع جميع مكونات في المناطق الشرقية والجنوبية والغربية من ليبيا، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني.

وشدد ماكرون، خلال اللقاء، إلى عدم إمكانية إيجاد حل في ليبيا من خلال الوسائل العسكرية، وعلى ضرورة ضمان وقف إطلاق النار، وحماية السكان المدنيين دون قيد أو شروط.

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وجدد ماكرون، دعم بلاده لجهود الوساطة التي يجريها غسان سلامة، الممثل الخاص لفرنسا لدى ليبيا.

وفي وقت سابق الخميس، ذكر بيان للسراج، أن الأخير قال لسلامة، أن حكومة الوفاق، عازمة على دحر "العدوان" على العاصمة طرابلس، و"لا حديث عن وقف إطلاق النار قبل انسحاب القوات المعتدية وعودتها من حيث أتت".

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هجوما للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين، كونها وجهت ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتمكنت قوات حفتر من دخول أربع مدن رئيسية تمثل غلاف العاصمة (صبراتة، صرمان غريان وترهونة)، وتوغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، لكنها تعرضت لعدة انتكاسات، وتراجعت في أكثر من محور، ولم تتمكن من اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.

وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.