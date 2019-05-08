الدكتور حمزة الطيار: المرجعُ في #المسائل_الشرعية علماءُ الشريعة.. وشرُّ المتطفّلين صنفان

صحيفة الخليج الالكترونية

قال الدكتور، حمزة الطيار، إمام وخطيب جامع الراجحي بحي الجزيرة بالرياض، إن المرجعُ في المسائل الشرعية علماءُ الشريعة، وأيدي غيرهم يجب أن تكون مكفوفةً عنها، وكم تطفّل عليها من لا يزنُ كلامه جناح بعوضة.

وأضاف الدكتور حمزة الطيار، أن شرُّ المتطفّلين صنفان: أهل التشدد، وأهل الانحلال، وكلاهما جاهلٌ بالشرع، مولعٌ بالكلام فيه تحليلاً وتحريماً وترجيحاً، فكم جرّوا على الأمة من فسادٍ وخراب!.