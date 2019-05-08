شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يودع مبالغ دفعة مايو في حسابات المستفيدين خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج “حساب المواطن” إيداع مبالغ دفعة مايو (الدفعة الـ 18) خلال ساعات قليلة في حسابات المستفيدين البنكية.

وكشف البرنامج أنه تم تقديم موعد الإيداع لشهر مايو إلى الخميس 9 مايو، بعد أن وافق يوم العاشر الجمعة وهو إجازة رسمية.

وحث “حساب المواطن” الراغبين في التسجيل على سرعة تسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة قبل الجمعة المقبل 10 مايو حتى يتم إدراجهم في قائمة المؤهلين والمستحقين لدعم الدفعة المقبلة حال انطبقت عليهم الشروط.