اجتماع طارىء لمجلس الأمن الجمعة حول سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طفلة سورية نازحة في قرية أطمة في محافظة ادلب السورية في الاول من مايو 2019

يعقد مجلس الامن الدولي الجمعة في الساعة 14,00 ت غ اجتماعا طارئا مغلقا يبحث فيه الوضع في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، بناء على طلب بلجيكا والمانيا والكويت، وفق ما أفاد دبلوماسيون الاربعاء.

واوضحت المصادر أن الاجتماع سيعرض الوضع الانساني في هذه المحافظة التي تشهد منذ نهاية نيسان/أبريل تصعيدا للعمليات القتالية.

وتقول الامم المتحدة إن اكثر من 150 ألف شخص فروا في أسبوع من مناطق يسيطر عليها الجهاديون في المحافظة بعدما استهدفتها ضربات لقوات النظام السوري والقوات الروسية.

وحض الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين أطراف النزاع على تحييد المدنيين وخصوصا بعدما استهدفت ضربات جوية العديد من المراكز الطبية والمدارس منذ نهاية نيسان/أبريل.

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وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء إن "الوضع الانساني في سوريا دقيق وأي خيار عسكري غير مقبول. نطالب بوقف اعمال العنف وندعم الامم المتحدة من أجل حل سياسي ضروري".

ومحافظة إدلب هي آخر معقل كبير للجهاديين لا يسيطر عليه النظام السوري، وتهيمن عليها خصوصا هيئة تحرير الشام، الفرع السوري السابق لتنظيم القاعدة.