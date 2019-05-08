7 ولايات نيجيرية تحظر الدراجات النارية إثر مخاوف إرهابية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي حظرت سبع ولايات شمال غربي نيجيريا ركوب الدراجات النارية جراء الأعمال الإرهابية المتزايدة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري موسى ساغير في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنّهم لاحظوا قيام التنظيمات الإرهابية والمسلحين في الآونة الأخيرة باستخدام الدراجات النارية من أجل تنفيذ هجمات مختلفة.

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وأضاف: "لذلك تم حظر استخدام الدراجات النارية في ولايات كانو، كاتسينا، زامفارا، سوكوتو، كادونا، كيبي، نيجر، من أجل منع أعمال العنف في البلاد".

وتابع: "سيتعرض الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم أثناء استخدامهم للدراجات النارية للمحاكمة بتهمة الإرهاب".