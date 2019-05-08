شكرا لقرائتكم الجزائر: مزيج من الرضا وعدم الثقة لدى المحتجين بعد الاعتقالات الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 54 دقيقة في 8 مايو 2019 - اخر تحديث في 8 مايو 2019 / 22:50

الجزائر - أ ف ب - أثار اعتقال السعيد بوتفليقة، الشقيق النافذ للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ومسؤولين سابقين لجهاز المخابرات القوي في الجزائر، مزيجاً من الرضا وعدم الثقة لدى رموز الحركة الاحتجاجية في الجزائر.



وعبّر معظم المحتجين عن فرحتهم لأن السعيد بوتفليقة، الذي اتهموه بالاستيلاء على السلطة بعد تدهور صحة شقيقه والوقوف وراء تنظيم محاولاته للبقاء في السلطة، يتحمل مسؤوليته ويحاسب أمام القضاء. لكنهم يحذرون أيضاً من قضاء من دون احترام للإجراءات أو الانتقام، من أجل صراع في هرم السلطة أو أن يكون المقصود منها تهدئة الغضب الشعبي الذي يدعو إلى رحيل الشخصيات التي لا تزال في الحكم الموروث من نظام بوتفليقة.

وصرح المحامي مصطفى بوشاشي، الشخصية البارزة في الحركة الاحتجاجية، بأن "اعتقال السعيد بوتفليقة إجابة على مطلب جميع الجزائريين". وأضاف في تصريح لوكالة "فرنس برس": هو الذي أدار البلاد منذ إصابة عبد العزيز بوتفليقة بجلطة دماغية عام 2013، وارتكب جرائم ضد الشعب". وتابع: "لكن الأهم بالنسبة لنا محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جنحاً".

وبالنسبة لرئيس حزب "جيل جديد" المعارض سقيان جيلالي، فإن "كل الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت أيضاً العديد من رجال الأعمال الأثرياء، ومعظمهم من المقربين من السلطة بتهم متعلقة بالفساد، ليست بأهمية اعتقال السعيد بوتفليقة والجنرالات محمد توفيق مدين وعثمان بشير طرطاق".

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وأضاف أن "اعتقال شقيق الرئيس يرمز للقطيعة المنشودة مع نظام بوتفليقة، أما المسؤولين العسكريين السابقين فتتعلق أكثر بقضايا داخلية للمؤسسة العسكرية"، مذكراً بأن مضمون الملفات غير معروف.

وبالنسبة لهذا المعارض الذي ناضل منذ العام 2014 ضد ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، "يجب أن تستعيد السلطة حداً أدنى من التواصل والثقة مع الشعب وتعطي ضمانات، لكن وراء هذه الضمانات لا نعرف إذا كانت هناك رغبة حقيقية في التغيير".

وبالنسبة إلى الناشطة الحقوقية فضيلة شيتور، فإن الاعتقالات "تعتبر تنازلاً للحركة الاحتجاجية، ولكنها مدفوعة أيضاً بصراع واضح". وقالت لوكالة "فرانس برس" إن "السلطة اصطادت عصفورين بحجر واحد".

أما الأستاذ الجامعي مؤسس "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديومقراطية" فضيل بومالة، فلا يرى في هذه الاعتقالات سوى "حرب من أجل البقاء" بين النخبة الحاكمة، بعيداً عن تطلعات الشعب. وكتب على صفحته في موقع "فيسبوك" "كلهم ملة واحدة ومن رحم واحد. فلندعهم يتصارعون كالديكة ولنتفرج عليهم مجاناً بانتظار انقضاض الشعب وثورته البيضاء على النظام الذي أنجبهم، وتغييره تغييراً جذرياً".

واعتبرت القاضية السابقة رئيسة "الاتحاد من اجل التغيير والتطور" زبيدة عسول أن "اعتقال السعيد أو أي شخص آخر ارتكب أضراراً ضد الشعب الجزائري هو بداية سقوط النظام، ولكن من الضروري أن تتم المحاكمات وفق عدالة هادئة".