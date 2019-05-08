شكرا لقرائتكم 5 قتلى بهجوم لـ "طالبان" على منظمة أميركية في كابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب | منذ 54 دقيقة في 8 مايو 2019 - اخر تحديث في 8 مايو 2019 / 21:29

قُتل 5 أشخاص بهجوم شنّته حركة "طالبان" على مقرّ منظمة أميركية غير لحكومية في كابول، دام أكثر من 5 ساعات.



وقال الناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي: "انتهى الهجوم الإرهابي على وكالة المساعدة الدولية. قُتل جميع المهاجمين". وأعلن مقتل 4 مدنيين، بينهم امرأة، إضافة الى شرطي، وجرح 24 آخرين، بينهم أجنبي.

واستهدف الهجوم منظمة "كاونتربارت انترناشونال"، وسبقه تفجير سيارة مفخخة أمام مقرّها الذي يحاذي مكتب المدعي العام.

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وأشار رحيمي الى تدخل القوات الخاصة الأفغانية لتطهير المبنى من المهاجمين، وإنقاذ اكثر من 200 موظف في المنظمة الأميركية.

وأعلن الناطق باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد أن الهجوم استهدف ضرب "كاونتربارت انترناشونال"، معتبراً أنها متورّطة بنشاطات "مؤذية" ومرتبطة بالوكالة الأميركية لمساعدات التنمية الدولية (يو أس إيد). وتابع أن "كاونتربارت تنفذ برنامجاً خطراً يحمل اسم إينجل، يستهدف تشجيع الاختلاط بين النساء والرجال".

ودان السفير الأميركي في كابول جون باس "بحزم هجوم طالبان على منظمة غير حكومية أميركية، تساعد المجتمعات المحلية وتأهّل الصحافيين وتدعم الشعب الأفغاني". كذلك وصفت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان الهجوم بأنه "اعتداء مؤسف ضد مدنيين يساعدون الأفغان خلال شهر رمضان".