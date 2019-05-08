شكرا لقرائتكم دخول "أمن الدولة" الخارجية للتحقيق بالتسريبات يتفاعل جنبلاط يتحدث عن إهانة الديبلوماسيين وباسيل يبرر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 54 دقيقة في 8 مايو 2019 - اخر تحديث في 8 مايو 2019 / 22:14

تفاعلت التحقيقات التي طلب وزير الخارجية جبران باسيل إجراءها في قضية تسريب محضرين أرسلهما سفير لبنان في واشنطن غابي عيسى إلى الصحف، بعد أن تولى جهاز أمن الدولة التحقيق ودخل عناصر منه بعضهم ملثمين إلى مبنى الوزارة من أجل استجواب ديبلوماسيين وسفراء، في سابقة هي الأولى من نوعها اعتبرها العديد من السياسيين استعراضا مهينا وإذلالا للسلك الديبلوماسي.



فعادة ما يتم التعامل مع قضايا تمسه من هذا النوع، عبر التحقيق الإداري وبإشراف الأمين العام للوزارة والتفتيش المركزي. وكان باسيل رفع الحصانة عن 6 ديبلوماسيين وأحد الموظفين الإداريين بعد أن تقدم بدعوى جزائية لدى القضاء ضد من يظهره التحقيق مسؤولا عن تسريب المحضرين اللذين نشرا في صحيفة "الأخبار" أواخر الشهر الماضي، عن لقاءات نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والنائبين ياسين جابر وابراهيم كنعان في واشنطن.

وأثار دخول عناصر جهاز أمن الدولة الإثنين وانتشار عناصره في مبنى الوزارة وجمع الديبلوماسيين وبعضهم مدراء في الوزارة، في قاعة ومنعهم من الانتقال بين المكاتب، ومراقبتهم وتجريدهم من هواتفهم الخلوية ثم استدعاءهم الواحد تلو الآخر لاستماع أقوالهم، استياءا في أوساط جهاز الوزارة، ونتج عنه ردود فعل سياسية مستهجنة، هاجمت باسيل والأسلوب الذي استخدمه لمعالجة القضية.

وأمس غرّد رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلا: "يا لها من إهانة بحق السلك الدبلوماسي اللبناني عندما يسمح الوزير المسؤول باستباحة وزارة الخارجية من قبل جهاز أمني يتصرف مثل ميليشيا حزبية وذلك لتغطية سفير عديم المسؤولية".

Advertisements

ورأى في تغريدة ثانية أن "المشكلة الكبرى هي في اساءة استخدام بعض الاجهزة الامنية من قبل بعض من السلطة السياسية، الامر الذي يجعلها تتصرف من دون اي رقابة وتعود الى مرجعياتها الشخصية بدل العودة الى القضاء. لكن ممنوع اليأس ايا كانت العقبات.آن الاوان ان يبرز قاض مثل Di Pietro (في إيطاليا) في لبنان".

وتطرّق النائب في حزب "القوات اللبنانية" وهبة قاطيشا الى ما سماه "المداهمة البوليسية" في وزارة الخارجية على خلفية تسريب محاضر دبلوماسية سرّية ونشرها عبر وسائل الاعلام، فإستغرب "اللجوء الى جهاز أمني لاجراء تحقيقات في وقت ان أموراً كهذه يجب ان تتم وفق الاصول القانونية.

واسف "لان تصل وزارة الخارجية الى هذا المستوى في إهانة السلك الدبلوماسي"، معتبراً "ان ما حصل يضعنا في موقف مُحرج و"مُهين" مع السلك الدبلوماسي الاجنبي المُعتمد في لبنان".

أما الوزير باسيل​، فأوضح في تصريح قبيل جلسة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، ردًّا على ما أُثير عن عدم احترامه الدبلوماسيين في وزارته والاتهامات بإهانة السلك الدبلوماسي، أنّ "حرصي على وزارتي وعلى الدبلوماسيّين والبلد، جعلني أحترم الأصول القضائية وعندما يقول ​القضاء​ كلمته، منحكي".