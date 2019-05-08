شكرا لقرائتكم غزة في حاجة عاجلة لتوفير 20 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 54 دقيقة في 8 مايو 2019 - اخر تحديث في 8 مايو 2019 / 18:42

دعا منسق الشؤون الانسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماك جولدريك الى توفير 20 مليون دولار بشكل عاجل لتمويل خطة للطوارئ في غزة، ودعم المنشآت الطبية، وانقاذ 1700 شخص اصيبوا بجروح خطيرة في مظاهرات مسيرة العودة الأسبوعية التي بدأت قبل عام، وأدت الى اصابة 29 الف شخص حتي الان 7 آلاف منهم اصيبوا بالذخيرة الحية .



واوضح في مؤتمر صحافي في جنيف انه تم حتى الان اجراء نحو 120 عملية بتر أطراف للمصابين بينهم 20 طفلًا، وان هناك العديد من حالات الالتهابات التي ما لم تعالج ستؤدي الي المزيد من عمليات البتر.

وقال المسؤول الاممي ان متوسط ديون الاسرة في غزة يبلغ 4 آلاف دولار بينما متوسط الرواتب يبلغ 400 دولار، وان الوضع يزداد سوءاً بسبب الارتفاع المزمن لمعدلات البطالة بين الشباب.

وأشار جولدريك إلى ان العمليات العسكرية الاخيرة في غزة أدت إلى مقتل 29 شخص في غزة والمئات من الاصابات، لافتاً إلى ان نداء الامم المتحدة الانساني لعام 2019 البالغ 350 مليون دولار لم يمول سوى 14 في المئة منه فقط، داعيًا الى حل سياسي يحول دون المزيد من التدهور في الاوضاع.