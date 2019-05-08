شكرا لقرائتكم تكهنات أميركية بتشييد الصين حاملة طائرات ثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب – | منذ ساعة في 8 مايو 2019 - اخر تحديث في 8 مايو 2019 / 16:59

أعلن مركز بحوث أميركي أن صوراً التقطتها أقمار اصطناعية، تظهر أن الصين تشيّد حاملة طائرات ثالثة.



ونشرت وحدة "تشايناباور" التابعة لمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية (مقرّه واشنطن)، صوراً لسفينة ضخمة قيد التصنيع في حوض جيانغنان للسفن في شانغهاي.

وتفيد الصور بالعمل لتجميع مقدّمة السفينة وهيكلها، التي يُرجّح ان تكون الأساس لحاملة طائرات من طراز 002، بوزن يراوح بين 80 و85 ألف طن، علماً أن البحرية الصينية تخطط لتشييد سفينة حربية من هذا الطراز.

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ووَرَدَ في بيان أصدرته "تشايناباور": "يبدو من خلال السحب والضباب ما يظهر أنه مقدمة سفينة ضخمة والجزء الرئيس لهيكلها. على رغم محدودية التفاصيل المتعلّقة بطراز 002، فإن ما يمكن ملاحظته في جيانغنان يتوافق مع ما يُتوقّع بأنه حاملة الطائرات الثالثة للجيش الصيني".

ورجّحت أن يشيّد حوض بناء السفن في جيانغنان، رافعة وحوضاً جديدين وقناة تدشين للسفن، لاستيعاب حاملة الطائرات الجديدة الضخمة. وتوقعت استكمال تشييد حاملة الطائرات عام 2022.

وكان خبير بحري صيني اعتبر أن بلاده تحتاج إلى "ما لا يقلّ" عن 3 حاملات طائرات، للدفاع عن سواحلها ومصالحها الدولية.