شكرا لقرائتكم لافروف يتعهد استئصال "الوكر الإرهابي" في إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعة في 8 مايو 2019 - اخر تحديث في 8 مايو 2019 / 18:27

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عزم موسكو على "مواصلة توجيه ضرباتها إلى الإرهابيين، الذين يقصفون قاعدة حميميم الروسية"، في منطقة حفض التصعيد في محافظة إدلب السورية. وأشار لافروف في ختام محادثات أجراها مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إلى أن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي الذي ينشط في سورية حاليا تحت اسم "هيئة تحرير الشام" والذي اتخذ محافظة إدلب السورية معقلا له، لا يسيطر على الوضع هناك بالكامل فحسب، بل ويقصف من هناك مواقع الجيش السوري والبلدات السكنية، ومن هناك أيضا قصف مسلحو التنظيم مؤخرا قاعدة "حميميم" الروسية.



واضاف لافروف: "بالطبع تلقوا الرد وسيتلقونه في المستقبل"، مشيرا إلى ضرورة "استئصال هذا الوكر الإرهابي من جذوره"، وأضاف أن روسيا وتركيا وقعتا مذكرة بهذا الشأن، وأن عسكريي البلدين يعملون حاليا على تنفيذ بنودها.

وذكر لافروف أن هناك من يعرب عن قلقه إزاء عمليات الجيش السوري وحلفائه في إدلب، لكنه لفت إلى أن الوثيقة الروسية التركية المذكورة "لا توجد فيها كلمة واحدة عن ضرورة حماية الإرهابيين".

وتعرضت قاعدة "حميميم" الروسية، في ريف اللاذقية، الاثنين الماضي، لهجومين.