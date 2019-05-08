شكرا لقرائتكم روسيا تطرد ديبلوماسيَين سويديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ستوكهولم - أ ف ب | منذ ساعة في 8 مايو 2019 - اخر تحديث في 8 مايو 2019 / 21:28

أعلنت وزارة الخارجية السويدية أن موسكو طردت ديبلوماسيَين سويديين، بعدما رفضت ستوكهولم منح ديبلوماسيَين روسيين تأشيرة دخول.



وقالت ناطقة باسم الوزارة ان "روسيا ردّت بالطلب من ديبلوماسيَين سويديين مغادرة روسيا، ونأسف لذلك". وقالت ناطقة باسم الوزارة ان "روسيا ردّت بالطلب من ديبلوماسيَين سويديين مغادرة روسيا، ونأسف لذلك". ويأتي ذلك بعد شهرين على توقيف ستوكهولم شخصاً يعمل في القطاع التكنولوجي، اتُهم بالتجسس لروسيا. ونشرت أجهزة الأمن السويدية عام 2018، مذكرة اعتبرت أن "الخطر الذي تشكله أجهزة الاستخبارات الأجنبية على مصالح" الدولة بات "كبيراً" أكثر من أي وقت. ونبّه رئيس دائرة مكافحة التجسس في السويد دانيال ستنلينغ الى أن "روسيا تمثل أكبر تهديد على السويد على صعيد الاستخبارات".



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