شكرا لقرائتكم المالكي يبحث مع مسؤول أميركي الحرب على الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعتين في 8 مايو 2019 - اخر تحديث في 8 مايو 2019 / 17:04

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الاربعاء، مع مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية لشؤون الشرق الأدنى السفير ديفيد ساترفيلد في تحديات المنطقة والحرب على الإرهاب.



وذكر المكتب الاعلامي للمالكي في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تم استعراض علاقات الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة وآليات تعزيز التعاون المشترك، كما تطرق إلى القضايا والتحديات في المنطقة، ومساعي التوصل على حلول سياسية لها، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب".

واكد المالكي "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، مبينا أنَّ "العراق يتبنـَّى إقامة علاقات ثنائية مع دول العالم، تعمل على رعاية المصالح المُشترَكة فى المجالات المُختلِفة، ومُواجَهة التحديات المشتركة".

وشدد المالكي على "أهميةَ إبعاد العراق عن أيّ صراع إقليمي أو دولي وضرورة احترام سيادته، واعتماد الحوار منهجا لحلّ جميع الأزمات والصراعات، وان لا يكون العراق منطلقا للاعتداء على الآخرين".