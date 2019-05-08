العراق: ثلاثة قتلى في هجوم ارهابي

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محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعتين في 8 مايو 2019 - اخر تحديث في 8 مايو 2019 / 16:44

قُتل أمس ثلاثة عراقيين واصيب اربعة اخرين في هجوم ارهابي.



وأعلنت خلية الاعلام الامني في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) مقتل ثلاثة مواطنين واصيب اربعة اخرين جراء اعتداء إرهابي في صلاح الدين. واوضحت ان "إطلاق نار مباشر على إحدى الدور السكنية في منطقة المزاريع ضمن محافظة صلاح الدين أدى الى استشهاد ٣ مواطنين وإصابة ٤ آخرين".

وأعلنت خلية الاعلام الامني في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) مقتل ثلاثة مواطنين واصيب اربعة اخرين جراء اعتداء إرهابي في صلاح الدين. واوضحت ان "إطلاق نار مباشر على إحدى الدور السكنية في منطقة المزاريع ضمن محافظة صلاح الدين أدى الى استشهاد ٣ مواطنين وإصابة ٤ آخرين".

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