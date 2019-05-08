فيديو| أرقام من هول الفاجعة.. أزمة إنسانية حادة تفترس اليمن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أربع سنوات من الحرب زجَّت باليمن في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، كشفت هولها أرقامٌ أممية جديدة.

24.1 مليون يمني بنسبة 80% من إجمالي السكان بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية والحماية.

230 مديرية من مديريات اليمن البالغ عددها 333، تواجه خطر المجاعة، وخطة الاستجابة الإنسانية تتطلب تمويلًا بمقدار 4.2 مليارات دولار، بينما تم تمويل العملية بنسبة 14% فقط.

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