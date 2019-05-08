فيديو| أرقام من هول الفاجعة.. أزمة إنسانية حادة تفترس اليمن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أربع سنوات من الحرب زجَّت باليمن في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، كشفت هولها أرقامٌ أممية جديدة.
24.1 مليون يمني بنسبة 80% من إجمالي السكان بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية والحماية.
230 مديرية من مديريات اليمن البالغ عددها 333، تواجه خطر المجاعة، وخطة الاستجابة الإنسانية تتطلب تمويلًا بمقدار 4.2 مليارات دولار، بينما تم تمويل العملية بنسبة 14% فقط.
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