العاهل السعودي والرئيس الصيني يبحثان تطورات المنطقة

الرياض/ الخليج 365

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العاهل السعودي للرئيس الصيني، في إطار تطلع بكين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها المملكة عام 2020، بحسب الوكالة السعودية الرسمية للأنباء.

واستعرض الجانبان "تطورات الأوضاع في المنطقة، والمستجدات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة تجاهها".

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وأشار الرئيس الصيني، إلى أهمية التنسيق الدائم حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب عن حرص بكين على بذل جهود مشتركة مع الرياض، لفتح آفاق جديدة للعلاقات الاستراتيجية، والتطلع للمشاركة في قمة مجموعة العشرين بالمملكة، عام 2020.

ويأتي ذلك الاتصال في ظل توترات تشهدها المنطقة بالتزامن مع تصريحات أمريكية عن نشر حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، ومجموعة سفن قاذفة في الشرق الأوسط؛ تحسبا لاحتمال شن إيران هجمات على القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة، على خلفية عقوبات فرضتها واشنطن على طهران.

وقبل تلك العقوبات، كانت إيران، الخصم الأبرز للسعودية، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتراجعت حاليا إلى المرتبة الرابعة، بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج 2.7 مليون برميل يوميا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.