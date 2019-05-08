السودان.. مبعوث أممي يبحث مع "العسكري" سبل الانتقال لنظام ديمقراطي

الخرطوم/ الخليج 365

بحث مبعوث أممي مع المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الأربعاء، السبل الكفيلة للانتقال إلى نظام ديمقراطي بالبلاد.

جاء ذلك لدى لقاء مبعوث الأمم المتحدة للسودان، نيكولاس هايسوم، بالمتحدث الرسمي للمجلس العسكري، شمس الدين الكباشي بالقصر الرئاسي بالخرطوم، بحسب بيان صادر عن إعلام المجلس، اطعلت عليه "الخليج 365".

ونقل البيان، عن هايسوم قوله إن اللقاء تناول الوضع السياسي الراهن بالبلاد، والسبل الكفيلة للانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي بالسودان.

وأكد دعم الأمم المتحدة لجهود الاتحاد الإفريقي للوصول إلى اتفاق سياسي، وإيجاد حلول على المدى الطويل للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها السودان بمشاركة المجتمع الدولي.

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وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية متواصلة احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية والغلاء منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وشكل قادة الجيش مجلسا انتقاليا من 10 عسكريين - رئيس ونائب و8 أعضاء - لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.

ومنذ 6 أبريل/نيسان الجاري، يعتصم آلاف المحتجين، أمام مقر قيادة الجيش، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب معتصمين.

وتطالب قوى إعلان "الحرية التغيير" (تحالف يضم أكبر الأحزاب المعارضة بالسودان التي تقود الاحتجاجات) بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.