ليبيا.. تجدد المواجهات بمحيط مطار طرابلس الدولي

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، الأربعاء، تجددت المواجهات المسلحة مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بالمناطق المحيطة بمطار طرابلس الدولي، بعد هدوء استمر يومين.

وقال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب (أطلقتها حكومة الوفاق)، مصطفى المجعي، إن المواجهات المسلحة تدور في المناطق المحيطة بمطار طرابلس الدولي.

وأوضح المجعي في حديثه للأناضول أن "الهدف من معركة اليوم، هو إتمام السيطرة الفعلية على الأجزاء المتبقية من المطار، ومنطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس"، مشيرا إلى تحقيق قواته تقدما في هذا الإطار.

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وأشار إلى أن قواتهم "تخوض المعركة في مرحلتها الثانية، وهي تطهير طوق طرابلس والقضاء على التمركزات الرئيسية لقوات (اللواء خلفية) حفتر في غريان (100 كلم جنوب طرابلس) وترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من قوات حفتر حول ما تحدث عنه المجعي.

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، أطلق حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة "الوفاق"، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين، غير أن قواته تعرضت لعدة انتكاسات على أكثر من محور.

ومنذ 2011 تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" وحفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.