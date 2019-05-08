مدير تعليم الزلفي يرعى الحفل الختامي لبوابة المستقبل

صحيفة الخليج الإلكترونية

رعى سعادة مدير التعليم بمحافظة الزلفي الأستاذ محمد الطريقي يوم أمس الأول الأحد في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة حفل تكريم المتميزين في بوابة المستقبل بحضور عدد من القيادات التعليمية بقسمي البنين والبنات، وقد افتتح الحفل بالقرآن الكريم ثم استعرض مسؤول التحول الرقمي بمتوسطة ابن عثيمين الأستاذ أحمد المحمود قصة نجاح البوابة والتي بدأت بتشكيل فرق العمل والاجتماعات الأسبوعية وتحديد الأهداف، ودراسة المعوقات وسبل مواجهتها، وإشراك المعلمين والطلاب وأولياء الأمور وعقد الدورات التدريبية وإطلاق المسابقات، كما أشار المحمود إلى أبرز ما يميز البوابة وما تقدمه من خدمات تقنية تسهم في دعم الحصيلة التعليمة للطلاب، كما ألقى مدير التعليم كلمة رحب فيها بالحضور مقدماً التهنئة للفائزين والفائزات المتميزين في تفعيل البوابة مشيراً إلى ما تهدف إليه وزارة التعليم من إطلاقها لبوابة المستقبل التي تجعل من الطالب نواة العملية التعليمية ومحورها الأساسي وذلك من خلال الاعتماد على التقنية في إيصال المعرفة للطالب وخلق بيئة تعليمية جاذبة تدعم تطوير قدرات الطلبة والمعلمين والمعلمات، وتعزز الاستفادة من التقنيات الحديثة المساندة للعملية التعليمية والتي تدعم التوجهات المستقبلية للوزارة المنسجمة مع رؤية المملكة 2030، كما قدّم الطريقي شكره للمسؤولين بوزارة التعليم ولشركة تطوير لتقنيات التعليم ولجميع المسؤولين والمسؤولات بتعليم الزلفي على اهتمامهم وحرصهم وسعيهم لتحقيق توجه وزارة التعليم نحو التعلم الرقمي، متمنياً للجميع التوفيق، وفي الختام كرم الطريقي المتميزين في تفعيل البوابة، وفي الأقسام النسائية كرمت المساعد للشؤون التعليمية الأستاذة نورة الفرهود المتميزات.