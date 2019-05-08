سلمان_للاغاثة يوزع السلال الرمضانية للاجئين السوريين والفلسطينيين في #صور و #عكار و #بيروت

الخليج - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين في مدينة بيروت ومدينة صور جنوب لبنان ومدينة عكار في شمال لبنان، حيث تم توزيع 2,497 سلة غذائية رمضانية على 2,497 عائلة.

تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء السوريين والفلسطينيين.