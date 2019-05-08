الخارجية_الأمريكية: نسعى للتصدي للتهديدات الإيرانية

صحيفة الخليج الالكترونية

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء إن واشنطن تسعى للتصدي للتهديدات الإيرانية.

وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني في لندن “لا يمكن لإيران أن تشن عمليات اغتيال في أوروبا”.

وأكد وزير الخارجية الأميركي “نريد التصدي لنموذج حزب الله الذي ترعاه إيران في المنطقة”، لافتا إلى أن واشنطن تراقب النشاط الإيراني، وشركاؤها سيحرصون على عدم تصنيع إيران السلاح النووي.

وكشف بومبيو عن أنه بحث في بغداد أمر المقاتلين الأجانب والتهديدات الإرهابية الأخرى.

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وقال بومبيو “بحثنا مع الدول الأوروبية استثناء المواد الإنسانية من العقوبات المفروضة على إيران”.

من جانبه قال جيرمي هانت وزير الخارجية البريطاني إن الشعب الإيراني لن يرضى بإنفاق الأموال على البرنامج النووي في ظل معاناة الاقتصاد.

وأكد هانت أنه إذا خرقت إيران الاتفاق النووي فسيكون هناك تداعيات.

وفي وقت سابق الأربعاء، اعتبر البيت الأبيض قرار إيران خفض التزاماتها ابتزازا نوويا لأوروبا. وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، “سنحاسب أي طرف يخرق العقوبات الأميركية على إيران”.