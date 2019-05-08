صحيفة الخليج الإلكترونية أعاد عليك الشهرَ فضلاً ورحمةً لتغنمَ ساعاتٍ يعزُّ رجوعُها ** فكم مات قبل الشهر قومٌ تشوقوا

ولو لصلاةٍ فاستحال ركوعها ** وها أنت قد أدركتَه وتركتَه

وطاوعتَ نفسًا للملاهي نزوعُها ** متى ترعوي للحق أو تهتدي له

ألم يأنِ للنفس الشَّموسِ خشوعُها Advertisements ** إذا أنت لم تسقي رياضًا زرعتها

فتوشك أن تفنى وتذوى فروعها ** فبادر قيامَ الساعة الآن واجتهد

فإنك لن يفجعك إلا وقوعها قصيدة الشاعر/أبو أسامة زيد الأنصاري

٢ /رمضان/. ١٤٤

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رمضان غنيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.