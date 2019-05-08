توقعات #الأرصاد: #طقس_بارد الليلة و #أمطار على هذه المناطق غداً

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صحيفة الخليج الالكترونية
توقّع مركز طقس العرب أن يكون الطقس بارداً نسبياً في شمال وشمال غرب المملكة، ومعتدلاً إلى دافئ في باقي المناطق هذه الليلة.
كما توقّع أن تهطل زخات رعدية من الأمطار في وسط وشمال شرق وشرق المملكة، تكون متوسطة الشدة في جنوب غرب المملكة.
من جهة أخرى توقعت الهيئة العامة للأرصاد حول طقس الغد أن تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على منطقتي الرياض والقصيم وأجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.
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