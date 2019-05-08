خادم_الحرمين يستعرض مع #الرئيس_الصيني العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين

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الخليج - واس
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم بالرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.
وشهد الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية السعودية الصينية، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة تجاهها.
ونوه خادم الحرمين الشريفين بفاعلية التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي، مما يجسد العلاقة الاستراتيجية المتينة بين البلدين.
من جهته، أشار الرئيس الصيني إلى تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل مستمر، والتنسيق الدائم حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد حرص بلاده لبذل المزيد من الجهود المشتركة مع المملكة لفتح آفاق جديدة للصداقة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وألمح إلى تطلع الصين للمشاركة في القمة المهمة لمجموعة العشرين في العام 2020 والتي تستضيفها المملكة.
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