رئيس أدبي أبها يستقبل فئة الشباب و يناقشهم حول تطلعاتهم للعمل الثقافي

تغريد العلكمي

استقبل الدكتور أحمد آل مريع رئيس نادي أبها الأدبي بمقر النادي فريقاً من الشباب المثقف، وعقد معهم اجتماعاً مطولاً، استمع فيه لأبرز تطلعاتهم الثقافية ورغبتهم في الانضمام إلى نادي أبها الأدبي والعمل تحت مظلته، وتقديم الكثير من الأفكار الشبابية التي تخدم الثقافة، وتدفع نحو الرفع بمستوى العناية بالكتاب والفكر لدى فئة الشباب..

من جهته رحب بهم رئيس النادي موضحاً أن نادي أبها الأدبي مؤسسة من المؤسسات الثقافية التي تدعمها الدولة، من أجل تقديم الخدمات الثقافية المختلفة، ورحب بما أبداها الشباب من طموحات، معبراً عن سعادته الغامرة بذلك ورغبته وحرصه على أن يتولوا في القريب إدارة هذه المؤسسة الثقافية وأمثالها على مستوى الوطن، ثم دعاهم لعقد اجتماعهم الأول وتقديم رؤية وتوصيات تترجم مشروعهم على هيئة أفكار يمكن الحوار حولها ويمكن تنفيذها..

كما وعد آل مريع الشباب بالعمل على تحقيق تلك التصورات التي يخرجون بها..

وقد عقد فريق الشباب اجتماعاً في النادي الأدبي برئاسة الشاب زيد آل نازح، حيث انتهوا إلى مجموعة من الرؤى والتصورات التي سُلمت لرئيس النادي، حيث وعدهم آل مريع بمناقشتها..

من جهة أخرى كان نادي أبها الأدبي قد وجه دعوة للشباب في منطقة عسير، لعقد ورشة مفتوحة للحوار واقتراح الفعاليات الثقافية التي يمكن أن يشارك بها الشباب خلال موسم الصيف، حرصاً على الحضور الشبابي ضمن فعاليات النادي، وتنوع وإثراء الفعاليات الموجهة للمجتمع..