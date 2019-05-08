الان تتابع خطأ من مصممي ديكور “صراع العروش” يدر 2.3 مليار دولار على “ستار بكس” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
حققت شركة ستاربكس كافيه، أكبر سلسلة تجارية متخصصة في القهوة في العالم، مكاسب كبيرة في أيام، بسبب ظهور خاطئ لكوب من قهوتها “راكور”، خلال مشهد من مسلسل “صراع العروش” (جيم أوف ثرونز)، قدرت هذه الكاسب بحوالي 2.3 مليار دولار حسب ما أعلنه موقع “سي إن بي سي” الأمريكي.
وقالت الرئيسة التنفيذية المختصة بالتسويق بالشركة ستاسي جونز، إن المسلسل الذي يشاهده أكثر من 30 مليون شخص في أمريكا فقط، نفّذ دعاية غير مقصودة عادت بمكاسب كبيرة قدرت بمليارات الدولارات.
وأجرى القائمون على المسلسل، الثلاثاء، إعادة المونتاج للحلقة التي ظهر بها كوب القهوة، وجرى حذفه من المشهد تماما، فيما انتشرت صور الكوب على مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن مسلسل “صراع العروش” عمل خيالي تدور أحداثه في عصور وسطى، لكن الحلقة الأحدث من المسلسل كان بها لمسة معاصرة عندما ظهر كوب من قهوة “ستاربكس” بطريق الخطأ في مملكة “ويستروس” الأسطورية.
وذكرت وكالة “رويترز” أن بيرني كولفيلد، وهي واحدة من المنتجين التنفيذيين للمسلسل العالمي الذي تنتجه شبكة “إتش بي أو”، قدمت اعتذارا لمحبي المسلسل.
وقالت في مقابلة مع إذاعة “واي إن واي سي” في نيويورك، الاثنين: “لا أستطيع أن أصدق ذلك، مصممو الديكور والمسؤولون عن القطع والأدوات (المستخدمة في المسلسل) يتحملون المسؤولية بنسبة ألف في المئة”.
وتابعت مازحة: “نحن آسفون. ويستروس كانت أول مكان تظهر فيه قهوة ستاربكس”.
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