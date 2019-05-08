كشف مسؤول من غوغل، الثلاثاء عن اهتمام الشركة بتكنولوجيا الهواتف القابلة للطي، وبدأت بالفعل اختبار مجموعة من الشاشات.
وأوضح ماريو كيروش، المسؤول عن عمليات تطوير هواتف غوغل بكسل، في تصريحات لموقع "سي. نت" قائلا: "بالقطع اختبرنا التقنية، نقوم بذلك منذ فترة"، وأضاف "لكن لا أعتقد أننا اقتربنا من استخدامها بعد".
كيروش أوضح أيضا أن الاختبارات المتعددة على تقنيات الشاشات القابلة للطي تأتي ضمن عملية اختبار واسعة لتقنيات أخرى.
يشار إلى أن سامسونغ كانت أول من طبق بالفعل تقنية الهواتف القابلة للطي، بعد الإعلان عن هاتف "غالاكسي فولد" قبل شهرين تقريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر الهواتف القابلة للطي.. غوغل تلحق أخيرا بالركب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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